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لماذا ينصح الخبراء بالاهتمام بغسل السيارة في الشتاء؟

لماذا ينصح الخبراء بالاهتمام بغسل السيارة في الشتاء؟
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تواصل – وكالات:

ينصح خبراء السيارات بالاهتمام بغسل السيارة في فصل الشتاء بشكل منتظم لتجنب الأضرار، حيث تشكل الأمطار والرياح المحملة بالأتربة والرطوبة والاتساخات خطرًا على جسم السيارة.

وأوضح الخبراء أن تلك العوامل الجوية المختلفة والمتقلبة تعمل على تراكم الماء والأملاح على جسم السيارة، مما يؤدي إلى ظهور الصدأ الذي يسبب تآكل جسم السيارة المعدني، لذلك يجب منح السيارة عناية خاصة في فصل الشتاء.

وأوضح خبراء السيارات أن الأملاح والاتساخات تؤدي في الغالب إلى تآكل وصدأ الجسم الخارجي للسيارة، لاسيما إذا خالطها الماء من المطر أو المتناثر على الطريق، والذي تظهر آثاره بشكل واضح على أسفل وجوانب السيارة.

في سياق متصل أوصى الخبراء بضرورة متابعة غسل السيارة بصورة منتظمة اعتمادا على مرات الخروج بالسيارة وتعرضها لمثل هذه الاتساخات، وبوجه عام ينصح بغسل السيارة أسبوعيا عند قيادتها بشكل متكرر.

ومن المفترض أن يتضمن برنامج غسل السيارة جميع أجزاء السيارة، خاصة الجزء السفلي، مع الحرص على تجفيف هيكل السيارة جيداً من أي آثار للماء بين أجزاء السيارة بقطعة قماشية.

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