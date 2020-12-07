أوهم المرضى بالشفاء.. القبض على مدعي العلاج بالكي في الرياض

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، ضبط مخالف يدعي العلاج عن طريق “الكي” في الرياض، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية.

وقالت الصحة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إن المخالف يوهم المرضى بالشفاء مقابل أخذ مبالغ مالية من المرضى، وذلك في إحدى الشقق المفروشة بالرياض حيث كان قادمًا من حائل.

وأضافت وزارة الصحة أنه تم إحالته إلى النيابة العامة، كما حثت الوزارة الجميع بالإبلاغ عن مثل هذه المخالفات بالاتصال على الرقم 937.