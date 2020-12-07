نصيحة مهمة من «المرور» لقائدي المركبات.. تجنبك الاصطدام المفاجئ

تواصل – فريق التحرير:
وجهت الإدارة العامة للمرور، نصيحة مهمة لقائدي المركبات لتفادي الاصطدام المفاجئ على الطرق أثناء القيادة.
وقالت الإدارة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “لقيادة آمنة؛ اترك مسافة كافية بينك وبين المركبة التي أمامك حتى لا تضطر للاستخدام المفاجئ للمكابح”.
وأضافت الإدارة العامة للمرور “لتجنب الاصطدام المفاجئ كن حذرا قبل الضغط على المكابح”.
لقيادة آمنة؛ اترك مسافة كافية بينك وبين المركبة التي أمامك حتى لا تضطر للاستخدام المفاجئ للمكابح#المرور_السعوديpic.twitter.com/XgLKHDDg4x
— المرور السعودي (@eMoroor)December 7, 2020