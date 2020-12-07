نصيحة مهمة من «المرور» لقائدي المركبات.. تجنبك الاصطدام المفاجئ

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وجهت الإدارة العامة للمرور، نصيحة مهمة لقائدي المركبات لتفادي الاصطدام المفاجئ على الطرق أثناء القيادة.

وقالت الإدارة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “لقيادة آمنة؛ اترك مسافة كافية بينك وبين المركبة التي أمامك حتى لا تضطر للاستخدام المفاجئ للمكابح”.

وأضافت الإدارة العامة للمرور “لتجنب الاصطدام المفاجئ كن حذرا قبل الضغط على المكابح”.