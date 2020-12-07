ماذا يفعل مصاب كورونا عند الشعور بضيق التنفس؟ الصحة تجيب

تواصل – فريق التحرير:

وجهت وزارة الصحة نصائح مهمة لمرضى فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، حال الشعور بضيق التنفس.

وقالت إنه في حالة الشعور بضيق التنفس ينصح بما يلي:

– حافظ على هدوئك

– اجلس بشكل معتدل على المقعد وأرخي كتفيك

– تنفس بعمق (شهيق من الأنف مع إبقاء الفم مغلقا ثم إخراج الزفير من الفم ببطء).

وأضافت وزارة الصحة أنه في حالة إذا استمرت الأعراض أو ازدادت سوءا كلم (937) أو التوجه مباشرة للطوارئ.