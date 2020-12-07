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رسالة مهمة من مؤسسة التقاعد لجميع المستفيدين بمختلف المناطق

رسالة مهمة من مؤسسة التقاعد لجميع المستفيدين بمختلف المناطق
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد إيقاف التعامل بالوكالات، كما طالبت المستفيدين بتزويدها بالحسابات البنكية الشخصية.

وقالت المؤسسة، في بيان لها عبر “تويتر”: “نظرا لإيقاف التعامل بالوكالات نأمل تزويد المؤسسة بالحسابات البنكية الشخصية”.

يذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد، نفت في وقت سابق، حقيقة ما جرى تداوله من شائعات بشأن إغلاق فروعها بمختلف المناطق، وتحويل خدماتها إلى المنصة الإلكترونية.

وردت المؤسسة على استفسار من أحد المستفيدين حول مدى صحة إصدارها قراراً بإغلاق فروعها في مختلف المناطق وتحويل خدماتها إلى المنصة الإلكترونية، حيث أكدت أن تلك المعلومة “غير صحيحة”.

وكانت المؤسسة قد أكدت أنه يمكن الإطلاع على البيانات المالية الخاصة بالمعاش التقاعدي وتفاصيل الاستقطاعات ، بخطوات ذاتية ومباشرة من خلالخدمات التقاعد الإلكترونية⁩.

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