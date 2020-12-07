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«الصحة»: تسجيل 209 إصابات جديدة بـ«كورونا» و289 حالة تعافي و12 وفاة

«الصحة»: تسجيل 209 إصابات جديدة بـ«كورونا» و289 حالة تعافي و12 وفاة
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين ، تسجيل 209 إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.

وأضافت “الصحة” أنه تم تسجيل 289 حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل 12 حالة وفاة.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت “الصحة” التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد.

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