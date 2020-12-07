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وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية.. تعرّف على التخصصات المطلوبة

وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية.. تعرّف على التخصصات المطلوبة
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تواصل – فريق التحرير :

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء من حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى في كل من الرياض وجدة والأحساء.

وأوضحت أن الوظائف والتخصصات المطلوبة هي :

– مشرف نقل التقنية والملكية الفكرية – مساعد بحث أول – أمين مختبر التخدير – أمين مختبر العلاج التنفسي – أمين مختبر خدمات الطوارئ – تقني مختبر خدمات الطوارئ – تقني مختبر العلاج التنفسي – مساعد أمين مكتبة.

– مسؤول شؤون الطلاب ثاني – مساعد إداري ثاني – مساعد إداري ثالث – مساعد إداري رابع – مساعد إداري ثاني – مساعد إداري أول – مساعد إداري ثاني – مساعد إداري ثالث – مشغل كمبيوتر للرسومات الهندسية – طبيب عام.

– أخصائي التطوير التنظيمي – أخصائي مزايا وتعويضات – مشغل نظام الاتصالات ثاني.

ومن ضمن الشروط :

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– خبرة تتراوح من سنة إلى خمس سنوات.

– إجادة اللغة الإنجليزية حسب المستوى المطلوب في الوصف الوظيفي.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي.

لتفاصيل أكثر عن الوظائف المتاحة عبر الرابط التالي :هنا.

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