«الحصيني»: اليوم البداية الفعلية للشتاء.. والمربعانية تستمر 39 يوماً

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قال الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، إن اليوم الاثنين هو أول أيام المربعانية، وهي البداية الفعلية للشتاء.

وأوضح الحصيني ، أن مدة المربعانية 39 يوماً ، مشيراً إلى أن أول المربعانية يمكن اعتباره امتداداً للوسم، وسيتخلله ثلاثة نجوم منها الإكليل ١٣ يوماً.

أما النجوم الأخرى فهي القلب وهو 13 يوماً، والشولة وعددها 13 يوماً، ومجموعها بالجملة 39 يوماً، لذا يطلق عليها تجاوزاً المربعانية.

وتابع : “هي مظنة البرد خاصةً إذا ما هبت رياح أصلها قطبي أو سيبيري -والتي تصل الحرارة في الشتاء فيهما من”50” لـ “60” تحت الصفر ومن فضل الله علينا أنه لا يصل إلينا من برودتهما إلا جزء يسير منهما ووافق دخول المربعانية هذا العام دخول موجة برد متوسطة القوة على شمال ووسط وشمالي الغربية والشرقية”.