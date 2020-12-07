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بالصور.. وفد رسمي من المملكة برئاسة وزير التجارة يصل بغداد

بالصور.. وفد رسمي من المملكة برئاسة وزير التجارة يصل بغداد
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تواصل – واس:

وصل وفد سعودي رسمي برئاسة معالي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم إلى بغداد .

وكان في استقبالهم بمطار بغداد الدولي معالي وزير التخطيط العراقي الدكتور خالد بن بتال نجم والأمين العام لمجلس الوزراء العراقي حميد نعيم الغزي.

ويضم الوفد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، ومعالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الأستاذ سعد بن عثمان القصبي، والأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية الدكتور عائض العتيبي، إضافة إلى ممثلين عن وزارات ومؤسسات وقطاعات حكومية، فضلاً عن وفد تجاري واقتصادي يضم عدداً من الشركات التجارية والاقتصادية والاستثمارية.

ويجري الوفد خلال الزيارة مباحثات مع الجانب العراقي في إطار المجلس التنسيقي السعودي العراقي واللجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والاغاثة المشتركة.

وسيعقد على هامش الزيارة ملتقى رجال الأعمال السعودي – العراقي, برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

كما سيوقع الوفد عدداً من مذكرات التفاهم ومحاضرالتعاون المشترك,وسيقوم مجموعة من أعضاء الوفد بزيارة لموقع إنشاء المدينة الرياضية المهداة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – إلى الشعب العراقي.

كما يلتقي الوفد فخامة الرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق، ودولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

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