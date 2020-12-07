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من بينها إجادة بعض اللغات.. تعرّف على معايير وشروط عمل المطوفات بالمسجد الحرام

من بينها إجادة بعض اللغات.. تعرّف على معايير وشروط عمل المطوفات بالمسجد الحرام
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تواصل – فريق التحرير :

أوضح وكيل التنقل للشؤون الإدارية بالمسجد الحرام، نواف القرشي ، المعايير الأساسية ، لمباشرة المطوفات اللاتي يتشرفن بخدمة قاصدات المسجد .

وكشف القرشي بحسب “الوطن” ، أن أبرز هذه المعايير أن تكون المطوفة ذات حسن سيرة وسلوك وتتميز بالمهارة في التعامل مع الآخرين بمختلف الثقافات، فضلاً عن إجادة بعض اللغات للتحدث مع المعتمرات والزائرات، ومساعدتهن في حال وجود أي استفسار عن العربات، وإرشادهن عن الأماكن داخل المسجد الحرام.

من جهة أخرى قال القرشي، أنه جرى تعيين 50 مطوفة، لخدمة قاصدات المسجد الحرام قسمن إلى 3 مجموعات، الأولى من الساعة «7صباحاً- 3مساء»، والثانية من الساعة «3مساء-11 مساء»، والثالثة 6 مطوفات من الساعة «11مساء- 7صباحاً» .

وأكد أن آلية قيام المطوفات بهذه الخدمة، تعتمد على توجيه و مساعدة كبيرات السن، ومرافقتهن عند رغبتهن في أخذ عربات الطواف، واستلام التذاكر وتطويفهن، مع تذكيرهن بأماكن التكبير والدعاء، مع ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية لضمان السلامة العامة، وفي حال رغبن بقيادة العربة بدون مطوفة، يتم تقديم التعليمات اللازمة لقيادتها بشكل جيد .

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