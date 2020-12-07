الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

احذر.. إذا ظهرت هذه العلامات على هاتفك فقد يكون مخترقاً

احذر.. إذا ظهرت هذه العلامات على هاتفك فقد يكون مخترقاً
0

تواصل – وكالات :

قال متخصص روسي ، أن ظهور خلل في عمل التطبيقات ، وبالذات تجمده عن العمل وعودته المفاجئة للعمل ، يعد علامة رئيسية على تعرض الهاتف الذكي للاختراق .

وأضاف التقني دميتري بودوف ، أن بين العلامات الأخرى انخفاض أداء الجهاز أو استنزاف البطارية بشكل أسرع من المعتاد ، بحسب وكالة روسيا اليوم .

وحث الخبير على عدم القلق عند ظهور مثل هذه الحالات، لأنه قد تكون هناك أسباب أخرى.

وأكد أنه من الضروري التصرف على الفور إذا ظهرت عمليات سحب وتحويل للأموال من الحسابات عن طريق الهاتف بشكل غير مفهوم بالنسبة لصاحب الجهاز، وقال: “من المنطقي في هذه الحالات أن تهتم بجدية بأمان جهازك”.

وأوضح أن معظم حالات اختراق الهواتف الذكية تتم ليس يقصد الابتزاز حيث يهتم المجرمون بالوصول إلى التطبيقات المصرفية عبر الهاتف المحمول والاشتراكات في الخدمات المدفوعة.

وأضاف: “يمكنك منع المتسللين واستعادة التحكم في الجهاز بنفسك عن طريق التخلص من الإعدادات المضافة إلى الهاتف، والعودة إلى “وضع المصنع” الذي كان فيه عند شرائه، وتغيير كل كلمات السر. وإذا لم يساعد ذلك فيجدر بك الاتصال بمركز الخدمة”.

مواد ذات صلة

مشكلة جديدة تربك مستخدمي «آيفون 12»

مشكلة جديدة تربك مستخدمي «آيفون 12»

طرح أول هاتف ذكي بكاميرا خفية خلال أيام

طرح أول هاتف ذكي بكاميرا خفية خلال أيام

«هيئة الاتصالات»: 40 ريالاً لنقل أرقام الهواتف الثابتة يتحملها المشغل الجديد

«هيئة الاتصالات»: 40 ريالاً لنقل أرقام الهواتف الثابتة يتحملها المشغل الجديد

«هواوي» تختبر تقنية «العدسة السائلة» بكاميرات هواتفها الذكية

«هواوي» تختبر تقنية «العدسة السائلة» بكاميرات هواتفها الذكية

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>