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وزير المالية: نتائج مُبشرة لاقتصاد المملكة رغم جائحة «كورونا»

وزير المالية: نتائج مُبشرة لاقتصاد المملكة رغم جائحة «كورونا»
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تواصل- فريق التحرير:

توقع وزير المالية محمد الجدعان أن تنهي المملكة العام الجاري بانكماش في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 3.2%، لافتاً إلى أن هذه النسبة أقل من متوسط انكماش دول مجموعة العشرين البالغة 6 %.

ووفقاً لـ” الاقتصادية” أوضح وزير المالية الأسباب التي أدت إلى هذه النسبة من الانكماش بالمملكة، ومن بينها البرامج الاقتصادية التي أطلقتها المملكة قبل نحو أربعة أعوام، حيث كان لها أثر مباشر وحاسم في مواجهة أزمة كورونا.

وأشار إلى أن المملكة تجاوبت بسرعة مع أزمة كورونا وتعاملت معها كفريق واحد، حيث تدخلت مباشرة خلال الأيام الأولى من تفشي الوباء لاحتوائه.

ولفت إلى أن المملكة أعلنت مع بدء أزمة كورونا عن العديد من الحزم لدعم القطاع الخاص والوظائف والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وتابع : “كما كان هناك تناغم واضح مع منظومة الصحة، حيث كان لهذه الإجراءات أثر كبير في مواجهة الوباء، وتكللت بإخراج المملكة من الإغلاق التام سريعا للعودة بالاقتصاد إلى النمو“.

وأشار إلى التكامل بين القطاعين العام والخاص لمواجهة تداعيات الأزمة، مبينا أن هناك نتائج مبشرة للاقتصاد السعودي رغم وجود الفيروس الذي يقلق العالم أجمع.

 

 

 

 

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