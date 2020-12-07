الشيخ «الخثلان» يوضح كيفية المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

أوضح رئيس الجمعية الفقهية السعودية الشيخ سعد الخثلان كيفية المحافظة على الصلوات الخمس وأدائها في أوقاتها.

وقال في مقطع فيديو نشره على موقع “تويتر” إن السبيل للمحافظة على الصلوات الخمس هو رفع درجة الاهتمام بها، فالاهتمام بها سيؤدي للمحافظة عليها.

واستند إلى قول الله تعالى: “وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين”، فالإنسان إذا ما اهتم بشيء حتماً سوف يحافظ عليه.

ولفت إلى أن الإنسان إذا كان مسافراً تجده يذهب إلى المطار قبل موعد الرحلة خشية أن تفوته الرحلة، لأن مستوى الاهتمام لديه كبير.