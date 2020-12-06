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«الحصيني»: اليوم بداية «المربعانية» .. وهذه أهم سماتها (فيديو)

«الحصيني»: اليوم بداية «المربعانية» .. وهذه أهم سماتها (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن اليوم الاثنين السابع من ديسمبر بداية موسم المربعانية في المملكة، والذي يستمر 39 يوماً ويُعد البداية الفعلية للشتاء، بمشيئة الله.

وقال الحصيني، في مداخلة مع قناة “الإخبارية” إن سبب تسمية “المربعانية” تعود إلى استمرار الموسم 39 يوماً، مبيناً أن فصل الربيع يظهر مع انتهاء المربعانية.

وأضاف “تشهد المملكة خلال الموسم أطول ليلة وأقصر نهار في السنة، كما تكون شدة البرد غالباً في الظل وداخل المنازل”.

ولفت إلى أن مسألة أطول ليلة وأقصر نهار قد تستمر عدة أيام وليالي، موضحاً أن الموسم سيكون به أيام باردة وأخرى معتدلة.

وتابع عبدالعزيز الحصيني “في موسم المربعانية لا يظهر النبات على مستوى الأرض ولكن ينمو داخل التربة وبمجرد انتهاء المربعانية يبدأ النبات في الخروج إلى خارج التربة مع بدايات الربيع بإذن الله”.

 

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