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طفرة طبية.. باحثون يطورون جلداً اصطناعياً يتفاعل مع محفزات الألم

طفرة طبية.. باحثون يطورون جلداً اصطناعياً يتفاعل مع محفزات الألم
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تواصل – وكالات:

طور باحثون في جامعة “RMIT” بأستراليا جلداً اصطناعياً يتفاعل مع محفزات الألم تماماً مثل الجلد الحقيقي.

وأوضحت مادو بهاسكاران، أستاذة الهندسة في جامعة “RMIT” في مدينة ملبورن الأسترالية والباحثة الرئيسية في المشروع، أن الجلد الاصطناعي مصنوع من مطاط السيليكون، وله ملمس يحاكي الجلد الحقيقي، كما أنه “مشابه للجلد في خصائصه الميكانيكية”.

تم تصميم النسخة الاصطناعية لتتفاعل عندما يتجاوز الضغط أو الحرارة أو البرودة حد الألم تماما مثل الجلد الحقيقي، وتتكون طبقاته الخارجية من دوائر إلكترونية مزودة بأجهزة استشعار تستجيب لمحفزات الألم.

وتشرح بهاسكاران أن الجلد البشري مصمم لإرسال إشارات كهربائية إلى الجهاز العصبي المركزي، موضحة أن الدوائر الإلكترونية في النسخة الاصطناعية تعمل بطريقة مماثلة، وبالسرعة ذاتها.

وعندما نلمس شيئاً حارقاً، ترسل مستقبلات الألم في جلدنا إشارة كهربائية عبر الأعصاب إلى الدماغ. ويرسل الدماغ إشارته الكهربائية الخاصة به لبدء استجابة، على سبيل المثال رد فعل لتحريك الطرف المصاب من الجسم بعيداً عن مصدر الحرارة.

وبالطريقة ذاتها تقريباً، عندما يكتشف أحد المستشعرات الموجودة في الجلد الاصطناعي محفزاً للألم، فإنه يرسل إشارة كهربائية إلى أجزاء تحاكي الدماغ في الهيكل، بحسب ما قالته بهاسكاران. ويمكن برمجة تلك الأجزاء لتطلق فعل الحركة.

ويأمل باحثون وأطباء استخدام هذه التقنية الحديثة في ابتكارات رائدة في مجال الأطراف الصناعية والروبوتات لمساعدة المرضى ومن فقدوا أطرافهم أو يعانون مشاكل في الجلد حول العالم.

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التعليقات (١)اضف تعليق

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    قل خيرا ام اصمت

    الحق حق القضاء ليس مكلف الا بالبت في القضية مذنب او غير مذنب وكم له وكم عليه والعقوبة المستحقة المشكلة ترجع للمدعي والمحقق ونجاح اي قضية او فشلها يرجع لهما يجب تطوير واختيار الاذكى لهاتين المهنتين المهمتين جدا جدا