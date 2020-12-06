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كيف يكون بر الوالدين بعد وفاتهما؟ الشيخ المطلق يجيب (فيديو)

كيف يكون بر الوالدين بعد وفاتهما؟ الشيخ المطلق يجيب (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أكّد الشيخ عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء، إنه يمكن بر الوالدين بعد وفاتهما، من خلال الدعاء والاستغفار لهما والإكثار من العمل الصالح وصلة الرحم وإنفاذ عهدهما”.

وذكر الشيخ المطلق حديث : (جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يارسول الله إن والدي قد ماتا فهل بقي من برهما شيء أبرهما به بعد موتهما، قال نعم، الدعاء لهما).

واستشهد المطلق عبر برنامج “فتاوى”، على “قناة السعودية” بحديث النبي صلي الله عليه وسلم: “إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من إحدى ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له”.

وأضاف الشيخ عبدالله المطلق: “يمكن أن يكون بر الوالدين بعد موتهما بالاستغفار لهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما والصدقة عنهما والعمل الصالح”.

 

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