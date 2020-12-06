«تقني»: 3 علامات على اختراق هاتفك.. الحل عمل فورمات فوراً

تواصل – فريق التحرير:

حذر الخبير التقني سالم الحربي، من بعض العلامات والمشاكل والتي قد تكون مؤشرا على اختراق الهواتف الذكية.

وقال الحربي، في تغريدة عبر حسابه “تويتر”: إن من أكثر العلامات الرئيسية الداله على تعرض الهاتف الذكي للاختراق ما يلي:

1- ظهور خلل في عمل التطبيقات.

2- انخفاض في أداء الجهاز.

3- استنزاف البطاريه بشكل أسرع من المعتاد.

وتابع الحربي أنه يمكن التأكد أيضا أن الجهاز فعلاً مخترق إذا تم وصول رسائل نصيه لحساباتك البنكية أنت لم تطلبها أو خصم مبالغ، مضيفا أن الحل “هو عمل فورمات حالاً”.