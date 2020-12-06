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شاهد.. استهتار وتهور بعض قائدي المركبات يسبب ارتباكاً مرورياً بالرياض

شاهد.. استهتار وتهور بعض قائدي المركبات يسبب ارتباكاً مرورياً بالرياض
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقوا من خلاله تهور واستهتار بعض قائدي المركبات على أحد الطرق في الرياض مما تسبب في حالة من الازدحام وتكدس مروري.

المقطع وثقه مواطن بكاميرا هاتفه الجوال، حيث أظهر استهتار بعض قائدي المركبات وعدم الالتزام بالمسارات مما تسبب في حالة من الارتباك المروري.

وطالب متداولو المقطع من الجهات المعنية اتخاذ ما يلزم حيال هذه الممارسات التي تتسبب في عرقلة الحركة المرورية.

 

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