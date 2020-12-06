«الدفاع» تعلن موعد فتح باب القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة وأفرعها

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة بوزارة الدفاع عن فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة وأفرعها، وذلك يوم الأحد الموافق 1442/04/28 هـ (رجال).
1. شروط التقديم:
- أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة .
- أن لا يقل عمره عن سبعة عشر عاماً ولا يزيد عن أربعين عاماً .
- أن لا يكون موظفا في أي جهة حكومية .
- أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
- حصوله على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة.
- أن لا يكون متزوجا من غير سعودية .
- ألا يكون قد فصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية. اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص .
- أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم.
- أن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية.
- أن يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة.
وأوضحت الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة بوزارة الدفاع أنه يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل من خلال الربط التالي (اضغط هنا).