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«الدفاع» تعلن موعد فتح باب القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة وأفرعها

«الدفاع» تعلن موعد فتح باب القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة وأفرعها
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة بوزارة الدفاع عن فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة وأفرعها، وذلك يوم الأحد الموافق 1442/04/28 هـ (رجال).

1. شروط التقديم:

  • أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.
  • أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة .
  • أن لا يقل عمره عن سبعة عشر عاماً ولا يزيد عن أربعين عاماً .
  • أن لا يكون موظفا في أي جهة حكومية .
  • أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
  • حصوله على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة.
  • أن لا يكون متزوجا من غير سعودية .
  • ألا يكون قد فصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية.  اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص .
  •  أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم.
  •   أن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية.
  • أن يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة.

وأوضحت الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة بوزارة الدفاع أنه يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل من خلال الربط التالي (اضغط هنا).

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