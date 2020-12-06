الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

مشكلة جديدة تربك مستخدمي «آيفون 12»

مشكلة جديدة تربك مستخدمي «آيفون 12»
0

تواصل – وكالات:

شكا بعض مستخدمي هواتف “آيفون 12″، من مشكلة انقطاع إشارة شبكة الجوال بشكل مفاجئ مما سبب لهم حالة من الإرباك.

وقال المستخدمون إن هذه المشكلة ليست خاصة بمشغل شبكة، لأن مستخدمين من عدة شركات مشغلة لشبكات المحمول واجهوا نفس المشكلة خاصةً أثناء السفر أو القيادة، ما دفع للتكهن بأن سببها التبديل بين أبراج التغذية عند التنقل.

في سياق متصل، لم تعقب شركة آبل رسمياً على المشكلة، رغم أن موقع ريديت أعلن بن خدمة عملاء آبل ستحقق فيها.

ووفقا لموقع “تومز غايد”، فإن المستخدمين ياملون أن تكون المشكلة في البرمجة ويمكن حلها من خلال تحديث نظام التشغيل.

 

 

مواد ذات صلة

الكشف عن مشكلة تقنية جديدة بهواتف «آيفون 12»

الكشف عن مشكلة تقنية جديدة بهواتف «آيفون 12»

طرح أول هاتف ذكي بكاميرا خفية خلال أيام

طرح أول هاتف ذكي بكاميرا خفية خلال أيام

«هيئة الاتصالات»: 40 ريالاً لنقل أرقام الهواتف الثابتة يتحملها المشغل الجديد

«هيئة الاتصالات»: 40 ريالاً لنقل أرقام الهواتف الثابتة يتحملها المشغل الجديد

«هواوي» تختبر تقنية «العدسة السائلة» بكاميرات هواتفها الذكية

«هواوي» تختبر تقنية «العدسة السائلة» بكاميرات هواتفها الذكية

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>