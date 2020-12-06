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القبض على لص التموينات الغذائية وتهديد العاملين بها وسلب أموالهم بالرياض

القبض على لص التموينات الغذائية وتهديد العاملين بها وسلب أموالهم بالرياض
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تواصل – واس:

تمكنت شرطة الرياض، اليوم الأحد، من القبض على شخصٍ تورط بعدد من جرائم السطو على متاجر التموينات الغذائية وتهديد العاملين بها وسلب المبالغ المالية.

وصَرّحَ مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت – بفضلِ الله – عن القبض على (مواطن في العقد الثالث من العمر)، تورط بعدد من الجرائم، بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت بالسطو على متاجر التموينات الغذائية، وتهديد العاملين بها بالسلاح الأبيض، وسلب المبالغ المالية، واستخدام مركبة مسروقة في تنفيذ جرائمه، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه كافة لإحالته إلى النيابة العامة.

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