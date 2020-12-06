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«الصحة» توضح آلية اختيار اللقاح الفعال لـ«كورونا» والفئات العمرية المستهدفة (فيديو)

«الصحة» توضح آلية اختيار اللقاح الفعال لـ«كورونا» والفئات العمرية المستهدفة (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة، اليوم الأحد، آلية اختيارها للقاح الفعال لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وكذا الفئات العمرية المستهدفة.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبد العالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، إن اختيار اللقاح أو اعتماده لدى المملكة والتعاقد عليه، يتم على أسس ولجان علمية تشمل خبراء ومتخصصين، تقوم بمراجعة كل ما يصدر من دراسات علمية وبحثية، تكفل الخطوات الأولى لمأمونية وسلامة وفعالية اللقاحات.

وأضاف العبدالعالي “يلي ذلك خطوات مهمة تقوم بها الجهات المختصة، ومنها على سبيل المثال هيئة الغذاء والدواء، وأؤكد أننا نثق كل الثقة في كل ما تقرره الهيئة، لمكانتها إقليميًا وعالميًا وريادتها ومنهجيتها القوية والمتميزة”.

وتابع المتحدث: بعد هذه الخطوات تتم الاعتمادات النهائية، أما الفئات المستهدفة للحصول على اللقاح، هي تلك الأكثر عرضة للمشاكل الصحية وانتقال الفيروس إليها أو أولئك الذين يقدمون الرعاية للمرضى، وهناك منهجيات علمية دقيقة تضبط العملية.

 

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