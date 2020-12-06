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جامعة الملك فيصل تفتح باب القبول لبرامج «الدراسات العليا»

جامعة الملك فيصل تفتح باب القبول لبرامج «الدراسات العليا»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك فيصل في محافظة الأحساء؛ ممثلة بكلية التربية، عن فتح باب القبول الإلكتروني، لبرامج الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني؛ وذلك للعام الجامعي 1441-1442هـ.

وتشمل التخصصات للراغبين للالتحاق ببرامج الكلية، ماجستير الطفولة المبكرة للطالبات فقط، وللطلاب والطالبات الدكتوراه في تربية الموهوبين، وماجستير التربية الخاصة، والتربية الفنية، وتقنيات التعليم، والتربية البدنية، والإدارة التربوية، والتوجيه والإرشاد النفسي، والدبلوم العالي للتوجيه والإرشاد الطلابي، والدبلوم العالي للإرشاد الأسري.

وقال عميد الدراسات العليا الدكتور زياد الحمام، إن رابط القبول الإلكتروني يتضمن أحد البرامج المستحدثة التي سبق للجامعة الإعلان عن فتح باب القبول فيه؛ وهو برنامج ماجستير التربية في الطفولة المبكرة للطالبات فقط.

وأشار الحمام إلى أن التقديم الإلكتروني مستمر حتى الأحد المقبل إلى الساعة الثامنة صباحاً، فيما ستبدأ الدراسة في هذه البرامج في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي، مبينا أن جميع البرامج برسوم مالية.

 

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