متحدث «الصحة»: الإعلان عن آلية التسجيل لأخذ لقاح «كورونا» قريباً

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قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي: إنالمملكة تمكنت من إجراء تعاقدات مهمة جدًا مع شركات مطورة للقاح فيروس كورونا، وستكون المملكة من الدول الأولى التي سيتوفر بها اللقاح.

وأضاف العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي حول آخر مستجدات فيروس كورونا، أنه سيتم الإعلان قريباً عن آلية التسجيل لأخذ اللقاح، مشيراً إلى أن الوزارة حريصة على التأكد من مأمونية اللقاح وفعاليته واعتماده من اللجان والهيئات المختصة.

وأوضح أن المملكة ضمن الدول التي تسجل تحسنا وانخفاضا في انتشار فيروس كورونا والإصابات الجديدة، وأوصى الجميع بالتقيد بالإجراءات الاحترازية، وبمشيئة الله سنلحظ التأثيرات الإيجابية.