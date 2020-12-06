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خسارة جميع النساء المرشحات في الانتخابات البرلمانية الكويتية

خسارة جميع النساء المرشحات في الانتخابات البرلمانية الكويتية
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تواصل- وكالات:

أظهرت نتائج الانتخابات البرلمانية الكويتية، اليوم الأحد، خسارة جميع المرشحات الـ28، رغم أن الناخبات يمثلن 52% من إجمالي تعداد الناخبين.

ووفقاً لـ”سكاي نيوز عربية”، فإن الانتخابات جرت في 5 دوائر، انتخبت كل منها 10 نواب وفق نظام الصوت الواحد لكل ناخب.

وكانت صناديق الاقتراع قد أغلقت، الأحد، بعد إدلاء الناخبين بأصواتهم وسط إجراءات خاصة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بمراكز الاقتراع.

ولم تثن صرامة هذه الإجراءات والطقس الماطر الناخبين عن المشاركة بكثافة في الاقتراع الذي حصصت له الحكومة 5 مراكز حصريا للمصابين بفيروس كورونا المستجد.

ويبلغ مجموع الذين يملكون حق التصويت في الانتخابات أكثر من 567 ألف شخص، وتتم الانتخابات وفق نظام الصوت الواحد المعمول به منذ عام 2012، ويمنح الناخب صوتا واحدا عوضا عن 4 كما كان في الماضي.

وتعد هذه الانتخابات الثامنة عشر في تاريخ الكويت، والأولى في عهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي تولى مقاليد الحكم في البلاد في أواخر سبتمبر الماضي، بعد وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

 

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