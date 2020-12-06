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«البنوك» توضح المقصود بجريمة غسل الأموال وتكشف عن عقوبتها (فيديو)

«البنوك» توضح المقصود بجريمة غسل الأموال وتكشف عن عقوبتها (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير :

كشف حساب البنوك السعودية على تويتر ، اليوم الأحد، المقصود بغسل الأموال، مشيراً إلى أن من تأتيه أموال من مصادر غير مشروعة يقوم بتنظيفها من خلال ثلاث مراحل أساسية : الإيداع، التغطية، الدمج.

وأوضحت البنوك السعودية، أن الإيداع يشمل عملية إدخال الأموال الناتجة عن مصدر غير مشروع إلى النظام المالي؛ ثم التغطية والتي تتكون عن طريق العديد من العمليات تشمل تحويل ونقل الأموال بغرض إخفاء أصل مصادرها، وتشمل هذه المرحلة إرسال حوالات بنكية إلى بنوك ثانية أو شراء وبيع الاستثمارات والأوراق المالية وعقود التمويل.

وأشارت البنوك ، إلى أن مرحلة الدمج تشمل إعادة إدخال الأموال مرة أخرى في النظام الاقتصادي المشروع من خلال شراء السلع الغالية وشراء الأصول والأسهم أو الاستثمار.

وحذرت البنوك من ارتكاب جريمة غسل الأموال أو التورط فيها ، وأوضحت أن عقوبتها السجن 15 عاماً ، وغرامة تصل إلى 7 ملايين ريال ، وكذلك مصادرة الأموال والوثائق والمتحصلات محل الجريمة ، ومنع السفر بنفس سنوات السجن ، والإبعاد عن المملكة للأجنبي .

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