بشرى سارة من «أبل» لأصحاب هواتف «آيفون11»

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت شركة “آبل” عن حملة صيانة مجانية تشمل بعض هواتف آيفون 11 التي تعاني من عدم استجابة شاشاتها للمس حيث ستقدم لها إصلاح مجاني في حال انطبقت عليها الشروط.

ولم تذكر الشركة عن عدد الهواتف المتضررة، لكنها أكدت أنها نسبة ضئيلة من الهواتف التي تم تصنيعها ما بين نوفمبر 2011 و مايو 2020.

وأوضحت الشركة أن حملة الصيانة تشمل هاتف آيفون 11 فقط وليس آيفون 11 برو أو 11 برو ماكس.

ولفتت إلى أنه في حال كان الهاتف من الهواتف المتضررة، يمكن الحصول على الإصلاح عبر وكلاء آبل ومزودي الخدمات المرخصين من قبلها، أو متاجر آبل الرسمية، أو مراكز الإصلاح المعتمدة من قبلها.

وتشترط الشركة أن الصيانة المجانية لهذا الخلل تغطي فترة عامين بعد شراء الهاتف فقط. ولو كان هاتفك يشمله الإصلاح المجاني وسبق لك أن أصلحته فإنها سترد لك تكاليف الإصلاح.