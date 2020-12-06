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مصادر تكشف تفاصيل الحكم على 52 متهماً خالفوا نظام سوق المال

مصادر تكشف تفاصيل الحكم على 52 متهماً خالفوا نظام سوق المال
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت مصادر ، أن لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية أصدرت 52 حكماً نهائياً في عدة تهم لمواطنين ومواطنات وشركات في تهم مخالفة نظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق.

وأوضحت المصادر بحسب عكاظ ، إن النيابة العامة استكملت التحقيق مع المتهمين ووجهت إليهم تهما عدة أبرزها ، مخالفة السوق المالية ولائحة أعمال الأوراق المالية، وتسليم محافظهم الاستثمارية للغير خارج القنوات الرسمية، وارتكاب محافظ استثمارية مملوكة لهم العديد من المخالفات، وارتكاب أفعال وممارسات شكلت مخالفة لنظام السوق المالية.

وتضمن الحكم النهائي إدانة 15 متهما وتغريمهم نحو 8 ملايين ريال، واستعادة 57 مليون ريال عبارة عن أرباح مكتسبة من عمليات بيع وشراء مخالفة للنظام ، ومنعهم من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو بالوكالة عن الغير، والحكم بمنع كل مدان منهم من إدارة المحافظ أو العمل مستشارا استثماريا، ومنعهم من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق، إضافة إلى الغرامات والتعويضات المالية المنصوص عليها في النظام.

كما صدرت أحكام أخرى بعدم الإدانة لـ37 متهماً ، وأوضحت المصادر إن الحكم النهائي خفف الأحكام الابتدائية عقب تدقيق الأحكام من لجنة الاستئناف، حيث ورد في الحكم الابتدائي المنقوض إدانة جميع المتهمين الـ52 بما نسب اليهم، وصدرت أحكام سابقة بالحجز على محافظهم التي قاربت 540 مليون ريال، وفرض غرامات عليهم بعشرات الملايين، وإلزامهم بإعادة المبالغ المالية المكتسبة من عمليات البيع والشراء في سوق المال المقدرة بـ300 مليون ريال.

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