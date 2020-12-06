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«ساما» يكشف عن حجم التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة خلال الربع الثالث

«ساما» يكشف عن حجم التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة خلال الربع الثالث
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما” أن تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من المصارف وشركات التمويل، حقق نموا بلغ خلال الربع الثالث من العام الجاري، نسبة 11.5 % بنحو 18.160 مليار ريال.

ووفقاً لـ” الوطن” ارتفع حجم التمويلات المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر إلى نحو 176.195 مليار ريال، مقارنة بنحو 158.1 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري لتستمر التمويلات بذلك في النمو للربع الخامس على التوالي.

وسجلت التمويلات نموا للربع الثاني على التوالي خلال العام الجاري بعدما نمت بنهاية الربع الثاني بنحو 17.1 %، مقارنة بنهاية الربع السابق البالغة 135.06 مليار ريال، لتستمر التمويلات بذلك في النمو للربع الخامس على التوالي.

وارتفع تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمملكة بنسبة 52.4 % بنهاية الربع الثالث من عام 2020 على أساس سنوي.

وشكلت المصارف نحو 93.64 % من إجمالي تمويلات الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بقيمة 164.989 مليار ريال، مقابل 11,206 مليار ريال لشركات التمويل. وذهبت الحصة الأكبر من التمويلات بنهاية الربع الثالث إلى الشركات المتوسطة بقيمة 125.393 مليار ريال بنسبة 71.16 %، منها 121.536 مليار ريال عبر المصارف ونحو 3.857 مليارات ريال عبر شركات التمويل.

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