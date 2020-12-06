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«العدل» توضح الإجراءات المتبعة لتنازل الورثة لصالح أحد أفراد العائلة في المنزل

«العدل» توضح الإجراءات المتبعة لتنازل الورثة لصالح أحد أفراد العائلة في المنزل
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تواصل – فريق التحرير :

أوضحت وزارة العدل، الإجراءات المتبعة لإتمام تنازل الورثة لصالح أحد أفراد العائلة في المنزل.

جاء ذلك ضمن تفاعلها مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين عبر حساب «التواصل العدلي» في «تويتر».

وردت تاعدل على تساؤل أحد المغردين بشأن تنازل الورثة، حيث أكدت أنه يشترط لذلك التأكد من أن الصك محدث، كاشفة أن الإفراغ يتطلب حضور الورثة أو من يمثلهم، وحضور المتنازل له أو وكيله، وإحضار صك العقار، وصك حصر الورثة، والرقم المرجعي للضريبة من موقع الهيئة العامة للزكاة والدخل لتقديم الخدمة للمستفيد.

كما كشفت وزارة العدل الطريقة التي يتم من خلالها تحديث الصك، إذ يمكن للمستفيد التقديم على تحديث الصك عبر الرابط التاليهنا، وتوجد أيقونة ضمن رابط التحديث خاصة بالورثة (وريث).

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