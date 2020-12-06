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«واتساب» يحدث شروط الاستخدام.. والموافقة إجبارية للاستفادة من خدماته

«واتساب» يحدث شروط الاستخدام.. والموافقة إجبارية للاستفادة من خدماته
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تواصل – وكالات :

كشفت تسريبات تقنية، مؤخراً ، أن تطبيق التراسل الفوري “واتساب” ينوي تحديث “شروط الاستخدام” في سنة 2021، وسط توقعات بأن تدخل حيز التنفيذ في فبراير شباط المقبل.

وبحسب موقع “Wabetainfo”، فإن صوراً لهذه الشروط الجديدة جرى تسريبها من قبل موظفين يعملون على تجريبها، في مرحلة أولى.

وفي حال لم يوافق مستخدم “واتساب” على الشروط الجديدة المرتقبة، فإنه لن يظل قادرا على استخدام التطبيق.

وأوضحت المصادر، أنه بمجرد الموافقة على شروط الاستخدام الجديدة، سيعني الخضوع للسياسة المحدثة، بداء من 8 فبراير المقبل.

ولم يبادر تطبيق “واتساب” إلى التوضيح بشأن هذه التغييرات، لكنه أكد أنها ستكون إجبارية للجميع.

وأوضح متحدث باسم الشركة، أن هذه التغييرات ستتعلق بالطريقة التي تعمل بها الشركات على منصة التراسل، أو كيف تتفاعل مع المستخدمين.

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