مصادر: «الخارجية» تعتزم تنفيذ تصاميم موحدة لمباني البعثات الدبلوماسية في الخارج

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كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة أن وزارة الخارجية تعتزم التعاقد مع شركات مختصة لتنفيذ أعمال دراسات وتصاميم معمارية وهندسية موحدة لمباني البعثات الدبلوماسية في الخارج.

ووفقاً لـ”الوطن”، أكدت المصادر أن الوزارة ترغب في تصميم موحد لمباني البعثات في الخارج، بما في ذلك السفارات والقنصليات ودور سكن رؤساء البعثات، بحيث يتم إعداد 3 نماذج حسب حجم البعثة ومكانها، بالإضافة إلى إعداد معايير تصميمية وفنية لأعمال الترميم واختيار المباني الجاهزة.

ويبلغ عدد السفارات والممثليات الدبلوماسية السعودية في الخارج 102 سفارة وممثلية، وتعد الوجه المشرق للمملكة، والراعي الأول لمصالح المواطنين في مكان وجودهم.