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«Safe Me».. تطبيق جديد لحماية المستخدمين من المخاطر الإلكترونية

«Safe Me».. تطبيق جديد لحماية المستخدمين من المخاطر الإلكترونية
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تواصل – وكالات :

أطلقت شركة الأمن السيبراني Lucideus Tech تطبيق تقييم المخاطر الإلكترونية Safe Me مع إصدارات تستهدف المستخدمين العاديين والشركات وكبار المديرين التنفيذيين.

ووفقاً لصحيفة “إنديان إكسبرس” ، يتيح تطبيق Safe Me للأفراد تقييم المخاطر الإلكترونية على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم. التطبيق لديه أيضاً إصدار مؤسسي، والذي سيكلف الشركات 3 دولارات لكل موظف شهرياً.

أما النسخة البلاتينية منه، فهي مخصصة لكبار المديرين التنفيذيين والأفراد ذوي التعاملات المالية العالية، وستبلغ تكلفة هذه النسخة 10 آلاف دولار في السنة.

عندما يفتح المستخدم تطبيق Safe Me، سيرى النتيجة حول مخاطر السلامة على الإنترنت، عبر تصنيف من صفر إلى خمسة، حيث يشير رقم صفر إلى عدم وجود أي خطر محتمل، في حين يشير الرقم خمسة إلى نسبة خطر كبيرة.

كما يُجري التطبيق أيضاً تقييماً للمخاطر التي يتعرض لها جهاز الكمبيوتر، ويعطي إيعازاً بالحاجة لترقية نظام التشغيل إذا كان الجهاز غير آمن. ويعرض التطبيق قائمة بكلمات المرور التي تم اختراقها وخاصة تلك المرتبطة ببريده الإلكتروني.

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