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تعرّف على وجبة الإفطار المثالية لمرضى السكري من النوع الثاني

تعرّف على وجبة الإفطار المثالية لمرضى السكري من النوع الثاني
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت جمعيةالسكري الأمريكية، عن وجبة الإفطار المثالية للأشخاص الذين يعانون من النوع الثاني من داء السكري.

 ووفقاً لـ”روسيا اليوم” فإن الأطباء أكدوا أن تناول بيضة واحدة في وجبة الإفطار هو الطعام المثالي، حيث تحتوي على أقل من جرام واحد من الكربوهيدرات وحوالي 7 جرامات بروتين بالإضافة إلى أنها مصدر جيد للبوتاسيوم المفيد للأعصاب والعضلات ويحسن صحة القلب والأوعية الدموية.

وقالت جمعية السكري الأمريكية: “أظهرت الدراسات، أن تناول البيض بصورة دورية منتظمة على الريق، يحسن مستوى الجلوكوز في الدم عند الأشخاص الذين يعانون من مقدمات السكري أو يعانون من النوع الثاني من المرض“.

ويشير الأطباء، إلى أن تناول البيض في وجبة الإفطار، يشعر الشخص بالشبع لفترة طويلة من الوقت، وبهذا يمنعه من الإفراط في تناول الطعام خلال النهار، ويساعد أيضا على تخفيض نسبة الدهون في الجسم.

 

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