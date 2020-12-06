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وظائف هندسية وإدارية شاغرة بمشروع القدية

وظائف هندسية وإدارية شاغرة بمشروع القدية
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تواصل – فريق التحرير :

أعلنت شركة القدية للاستثمار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع مدينة القدية الثقافية والرياضية والترفيهية في العاصمة الرياض.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مساعد إداري (عدد وظيفتين)، مدير تطوير التصاميم، مدير الخزانة، مساعد مدير التطوير، مساعد التدقيق الداخلي، مساعد لوجستيات الأحداث، مساعد أول الضرائب، مدير العلامة التجارية، تنفيذي مشروع/ مجمع التسوق، مدير تطوير البنية التحتية والمنطقة، مدير البناء، تنفيذي مشروع.

وأشارت الشركة إلى أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنـا).

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