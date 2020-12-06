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مسؤول بـ«الأرصاد» يُعلق على «تورنيدو» سكاكا.. ويُفسر سبب حدوثه

مسؤول بـ«الأرصاد» يُعلق على «تورنيدو» سكاكا.. ويُفسر سبب حدوثه
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تواصل- فريق التحرير:

كشف مدير المركز الوطني للأرصاد بمنطقة الجوف محمد العايش تفاصيل جديدة بشأن تورنيدو، الذي حدث في المنطقة الصحراوية بين الروسان وعذفاء.

 ووفقاً لـ”عكاظ”، أوضح “العايش” أن “ترنيدو” تتراوح سرعة تحركه من 20 – 60 ميل/س، مشيراً إلى أنه ينزل من السحب الركامية، وتسمى سوبر سيل، من أعلى ويصطدم بالرياح التي تقابله.

وأضاف أن الرياح تكون دافئة ورطبة تقابلها رياح باردة وجافة بشكل لولبي، وهذا هو أحد الأسباب، كذلك ينتج عنها البرد.

ولفت إلى أن الضغط في مركز الترنيدو يكون منخفضاً، وبسبب شدة الرياح حوله تسحب الأجسام القريبة إليه، ويبقى لعدة دقائق، وهو حدث طبيعي سبق رصده في مدينتي جدة وأملج العام الماضي.

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