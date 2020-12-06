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مستشار أمني يوضح أسباب انخفاض معدلات الحوادث المرورية بالمملكة (فيديو)

مستشار أمني يوضح أسباب انخفاض معدلات الحوادث المرورية بالمملكة (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير:

أوضح المستشار الأمني السابق بمكتب وزير الداخلية الدكتور سعود المصيبيح، أسباب انخفاض معدلات الحـوادث المرورية فيالمملكة خلال الفترة الأخيرة، متوقعاً أن يتواصل هذا الانخفاض في السنوات المقبلة

 وقال “المصيبيح” خلال لقاء مع قناة “الإخبارية”، إن أسباب انخفاض الحوادث تشمل التطبيقات الجديدة التي أطلقتها الإدارة العامة للمرور، وكذلك استخدام التقنيات الحديثة في رصد المخالفات.

 وأضاف أن تطبيق نظام ضبط المخالفات المرورية غيّر من أسلوب وسلوك قائدي المركبات، كما أن ارتفاع الوعي لدى قائدي المركبات ساعد على انخفاض الحوادث أيضاً.

 ولفت إلى أن الحرص على تطبيق المُخالفات على استخدام الجوال أثناء القيادة ساهم بردع المُخالفين، داعياً إلى محاربة الاستهتار في جلوس الأطفال بالمقعد الأمامي، مع زيادة التوعية بالسلوك المروري في التعليم.

 

https://twitter.com/i/status/1335244908513390592

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