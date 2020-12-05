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هل تعاني من ضعف مصابيح السيارة؟ إليك حيلة بسيطة لاستعادة بريقها

هل تعاني من ضعف مصابيح السيارة؟ إليك حيلة بسيطة لاستعادة بريقها
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تواصل – وكالات:

يعاني قائدي المركبات مع مرور الوقت من مشكلة اصفرار مصابيح السيارة، مما يؤثر على قوة الإضاءة خاصة أثناء القيادة خلال الليل.

وينصح خبراء السيارات ببعض الطرق البسيطة والسهلة ورخيصة التكلفة والتي يمكن من خلالها تلميع وتنظيف مصابيح السيارة واستعادة بريقها مرة أخرى.

ويمكن استخدام معجون الأسنان لأداء هذه المهمة، حيث تتميز هذه الطريقة بأنها لا تستهلك الكثير من الوقت، مع انخفاض تكلفتها بشكل كبير ويمكن تطبيقها كالتالي:

أولاً الأدوات المستخدمة لتنظيف المصابيح:
– معجون أسنان أي نوع
– فرشاة أسنان قديمة
– قطعة قماش نظيفة
– مياه نظيفة

ثانياً خطوات تنظيف مصابيح السيارة:
– قم بتنظيف المصابيح من الأتربة بوضع مياه عليها، ثم مسحها بقطعة القماش
– ضع معجون الأسنان الخاص بالتبييض بالفرشاة على كامل سطح المصابيح
– رش بعض المياه على المصابيح باستخدام بخاخ، ثم أفرك المعجون المبلل بالفرشاة على كامل أجزاء المصباح من الخارج، ويراعى عدم وصوله إلى هيكل السيارة المعدني قدر الإمكان
– أترك معجون الأسنان لمدة 5 دقائق حتى ينشف
– قم بتنظيف المصباح بالمياه جيدا، وتأكد من عدم وجود أي شوائب في المعجون تؤثر على الطلاء الخارجي للسيارة
– في حال عدم تحول لون المصابيح بالكامل للون الأبيض، يمكنكم تكرار العملية حتى يتم تحول لون المصابيح بالكامل إلى اللون الأبيض، كما يكن وضع القليل من الشمع على المصابيح لحمايتها من الاصفرار سريعاً مرة أخرى.

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