«التعليم» تنشر جداول دروس الحصص اليومية من الأسبوع الخامس عشر

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نشرت وزارة التعليم، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، جداول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي والرابع والخامس والسادس الابتدائي) من الأسبوع الخامس عشر، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: (هنا الرابط).

كما نشرت الوزارة جداول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط) من الأسبوع الخامس عشر، وجداول المرحلة الثانوية (المستوى الأول) والمرحلة الثانوية (المستوى الثالث)، والمرحلة الثانوية (عام اختياري – تحفيظ اختياري)، في بث مباشر من الساعة 9 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم عبر رابط القناة على اليوتيوب: (هنا الرابط).

جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي) من الأسبوع الخامس عشر، عبر#قنوات_عينعلى تردد عربسات 12437، فى بث مباشر من الساعة 3 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

⁦https://t.co/dmmnCAymNPpic.twitter.com/26GBEFfqrq — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa)December 5, 2020

جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي) من الأسبوع الخامس عشر، عبر#قنوات_عينعلى تردد عربسات 12437، فى بث مباشر من الساعة 3 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

⁦https://t.co/dmmnCAymNPpic.twitter.com/J7He40WPKQ — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa)December 5, 2020

جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط) من الأسبوع الخامس عشر، عبر#قنوات_عينعلى تردد عربسات 12437، فى بث مباشر من الساعة 9 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

⁦https://t.co/dmmnCAymNPpic.twitter.com/b3wOTQtkyO — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa)December 5, 2020

جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الثالث) من الأسبوع الخامس عشر، عبر#قنوات_عينعلى تردد عربسات 12437، فى بث مباشر من الساعة 9 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

⁦https://t.co/dmmnCAymNPpic.twitter.com/FfwGC1qyp9 — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa)December 5, 2020

جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الخامس) من الأسبوع الخامس عشر، عبر#قنوات_عينعلى تردد عربسات 12437، فى بث مباشر من الساعة 9 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

⁦https://t.co/dmmnCAymNPpic.twitter.com/nnHL1Jt6zS — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa)December 5, 2020