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«المسند» يعلق على «تورنيدو» سكاكا: أعنف ظاهرة جوية على الإطلاق (فيديو)

«المسند» يعلق على «تورنيدو» سكاكا: أعنف ظاهرة جوية على الإطلاق (فيديو)
أستاذ المناخ بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند
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تواصل – فريق التحرير:

علق د. عبدالله المسند أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، على الظاهرة الجوية التي شهدتها محافظة سكاكا بمنطقة الجوف مساء اليوم السبت.

وقال المسند، في سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر”: إن التورنيدو الذي تشكل جنوب شرق سكاكا الجوف اليوم يعد من أكبر الأعاصير حجماً والتي تم توثيقها بالصور في المملكة، وهو عبارة عن إعصار شديد الاضطراب، ويعد أعنف ظاهرة جوية على الإطلاق عندما تكتمل أركانه الجوية، ويدور حول نفسه بشكل معاكس لدوران عقارب الساعة في نصف الكرة الشمالي.

وأضاف أنه يحتل مساحة صغيرة، فهو لا يزيد قطره على 1.5كم، وقد يصل إلى أقل من ذلك 100م فقط، وتقدر سرعة تحرك التورنيدو أفقياً (عادة) ما بين 37-75كم/ساعة، وسرعة دورانه حول نفسه تفوق سرعة الأعاصير المدارية (أكثر من 200 كلم في الساعة، وأحياناً تبلغ نحو 500 كلم في الساعة عندها يستطيع حمل الإبل والسيارة)”.

وتابع د. عبدالله المسند أن هذا الإعصار لا يُولد إلا في الحالات الجوية العنيفة والمكتملة الأركان، مضيفا أن الضغط الجوي في عين التورنيدو منخفض انخفاضاً شديداً قد يصل إلى 800 مليبار.

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