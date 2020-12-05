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بشرى سارة للمتقاعدين.. مزايا وخصومات للمستفيدين بجميع المناطق

بشرى سارة للمتقاعدين.. مزايا وخصومات للمستفيدين بجميع المناطق
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تواصل – واس:

وقعت المؤسسة العامة للتقاعد وشركة المدفوعات الرقمية السعودية stc pay في مقر المؤسسة, مذكرة تفاهم لتقديم مزايا وخصومات خاصة للمتقاعدين والمستفيدين في جميع مناطق المملكة من خلال الدفع عبر محفظة stc pay.

وقع المذكرة من جانب المؤسسة مساعد المحافظ للشؤون التأمينية سعود بن سليمان الجهني، ومن جانب شركة المدفوعات الرقمية السعودية الرئيس التنفيذي أحمد بن محمد العنزي.

ونصّت المذكرة على تقديم stc pay عدداً من المزايا والخصومات الحصرية لعملاء المؤسسة من المتقاعدين والمستفيدين، تتمثل في خصومات خاصة من قبل شركاء stc pay من التجار والشركات، وتقديم خصومات على رسوم الحوالات الدولية، بالإضافة إلى حسومات وعروض لخدمات محفظة stc pay الأخرى عبر تطبيقها الخاص.

ونوّهت الاتفاقية إلى أنه يلزم على المتقاعد والمستفيد للاستفادة من كافة الخدمات المقدمة له من قبل stc pay استخدام التطبيق، والذي يتم تثبيته مجانًا من خلال متجري (App Store) و (Play Store) على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

وأوضح معالي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها المؤسسة بالتنسيق مع كافة القطاعات العامة والخاصة في المملكة، لتقديم المزيد من المزايا والخدمات الخاصة للمتقاعدين والمستفيدين في إطار القيام بمسؤولية المؤسسة الاجتماعية وتقديم الخدمة المتميزة والمبتكرة.

وعبر الرئيس التنفيذي لشركة المدفوعات الرقمية السعودية stc pay باعتزاز الشركة بهذه الاتفاقية، والتي تستهدف رفع مستوى التعاون المشترك والمثمر بين الجهتين، منوهاً أنه بموجب هذه المذكرة يمكن للمتقاعدين والمستفيدين من المؤسسة الاستفادة من الخصومات والعروض، حيث يجري تطبيق الخصم تلقائياً نتيجة للربط الإلكتروني بين الجهتين.

يُذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد وفي إطار سعيها لتقديم أفضل الخدمات والمزايا لعملائها من المتقاعدين والمستفيدين، قد تعاونت مع أكثر من (400) جهة من شركات ومؤسسات القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة، كما أتاحت للعملاء استعراضها عبر زيارة بوابة المؤسسة الإلكترونية (هنا الرابط).

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