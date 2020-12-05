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مظاهرات واحتجاجات.. الشارع الفرنسي ينتفض ضد عن عنف الشرطة مجدداً

مظاهرات واحتجاجات.. الشارع الفرنسي ينتفض ضد عن عنف الشرطة مجدداً
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تواصل – وكالات:

عادت المظاهرات والاحتجاجات مجدداً إلى شوارع فرنسا تنديداً بعنف الشرطة، حيث تظاهر الآلاف من الفرنسيين في باريس مجدداً احتجاجاً على قانون أمني مقترح مثير للجدل يمنع تصوير رجال الشرطة ويمنحهم سلطات أوسع.

وشارك الآلاف في العاصمة الفرنسية باريس اليوم السبت في مظاهرة كبيرة مناوئة لعنف الشرطة وقانون أمني مقترح مثير للجدل.

يذكر أن المظاهرات دعا إليها جمع من النقابات العمالية واتحاد صحفيين واتحاد حماية الضحايا بالإضافة إلى منظمات حقوقية، وكانت فرنسا قد شهدت احتجاجاً جماهيرياً مطلع الأسبوع الماضي.

وكان غالبية أعضاء الحكومة أعلنوا قبل بضعة أيام تعديل الفقرة الرابعة والعشرين في قانون الأمن المثيرة للجدل التي تقيد نشر صور لضباط الشرطة أثناء عملهم، مع فرض عقوبة بالسجن لمدة عام واحد، وغرامة قدرها 45 ألف يورو على أي شخص ينشر صوراً لضابط شرطة أو درك تبين “وجهه أو أي علامة تعريفية” أثناء أداء وظيفته من أجل “إلحاق الأذى الجسدي أو النفسي به”.

وتطالب المنظمات بشطب هذه الفقرة بالكامل، كما تضمن القانون إجراءات أخرى تعرضت لانتقادات شديدة، ومنها توسيع نطاق المراقبة الشرطية عبر الفيديو في المظاهرات باستخدام الطائرات المسيرة، وترى الحكومة أن هذا الإجراء سيعمل على حماية الشرطة.

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