هجوم يستهدف سفينة تجارية قبالة السواحل اليمنية

تواصل – وكالات:

أكد مركز عمليات التجارة البحرية البريطاني، اليوم السبت، وقوع هجوم على سفينة قبالة ساحل اليمن، وبحسب الإحداثيات التي تم نشرها، وقع الهجوم في جنوب شرق اليمن، في منطقة تطل على بحر العرب قبالة مدينة قشن، في محافظة المهرة.

ورفضت وزارة الدفاع البريطانية الخوض في التفاصيل بشأن الهجوم، بينما قال الأسطول الخامس للبحرية الأميركية ومقره البحرين، والذي يقوم بدوريات في الممرات المائية في الشرق الأوسط، إنه على علم بالحادث، لكنه امتنع عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وحددت شركة “أمبري إنتيلجانس”، وهي شركة استخبارات بحرية بريطانية خاصة، السفينة التي تعرضت للهجوم باسم “حسن”، وهي سفينة شحن ترفع علم سيراليون وكانت في طريقها إلى ميناء صلالة بعمان.

يذكر أن ميليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، تقوم بين الحين والآخر، بعمليات إرهابية بزوارق مفخخة قبالة السواحل اليمنية وفي محيطها.