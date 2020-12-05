الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

اتفاقية تعاون بين مستشفى الإمام عبد الرحمن الفيصل وجمعية «مناعة» لرعاية مرضى الإيدز

اتفاقية تعاون بين مستشفى الإمام عبد الرحمن الفيصل وجمعية «مناعة» لرعاية مرضى الإيدز
0

تواصل – فريق التحرير:

أبرمت إدارة مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بالرياض التابع للتجمع الصحي الأول بمنطقة الوسطى اتفاقية تعاون مع الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الإيدز “مناعة”.
وتهدف الاتفاقية لإشراك القطاع الخيري غير الربحي بتوعية أفراد المجتمع وتقديم الخدمات اللوجستية للمصابين وأسرهم وتقديم البرامج التدريبية المتخصصة، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للإيدز.

يشار إلى أن جمعية “مناعة” لديها خدمات سباقة في دعم المصابين بمرض الإيدز وأسرهم، وقامت منذ تأسيسها بالمشاركة في دعم وإجراء البحوث والدراسات والإنتاج العلمي للتوعية من المرض.

وحضر توقيع الاتفاقية كل من الدكتور عتيق بن محمد القرني مدير مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل، والمدير الطبي بالإنابة الدكتور حسام صالح، وأمين المجلس التشاوري الأستاذ أيمن العتيبي، ومن جانب جمعية “مناعة” وقع الاتفاقية رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الحقيل، والأستاذ يوسف بن عبدالله الفيز المدير العام التنفيذي للجمعية، والدكتور عبدالله بن محمد المهيزعي نائب رئيس مجلس الإدارة.

مواد ذات صلة

بالصور.. حملة للتبرع بالدم في مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل

بالصور.. حملة للتبرع بالدم في مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة