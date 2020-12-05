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لأول مرة منذ 8 أشهر.. إصابات كورونا دون الـ 200 حالة في المملكة

لأول مرة منذ 8 أشهر.. إصابات كورونا دون الـ 200 حالة في المملكة
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تواصل – فريق التحرير:

شهدت إصابات فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، تراجعاً ملحوظاً في المملكة اليوم السبت، حيث تراجعت الإصابات إلى ما دون الـ 200 حالة لأول مرة منذ ثمانية أشهر.

وسجلت المملكة اليوم السبت، 190 حالة فقط، فيما أعلنت وزارة الصحة أن إجمالي حالات الإصابة بلغ 358526 حالة، بينما بلغ إجمالي حالات التعافي 348562 حالة، وإجمالي حالات الوفاة 5954 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة أن الحالات النشطة بلغت 4010، منها 603 حالات حرجة تتلقى العلاج في مستشفيات المملكة.

وأضافت وزارة الصحة، في تقريرها اليومي للكشف عن مستجدات فيروس “كورونا”، أنه تم تسجيل (14) حالة وفاة، رحمهم الله، وتسجيل (324) حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (348,562) حالة ولله الحمد، فيما تصدرت الرياض الإصابات  الجديدة بـ 64 حالة تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 36 حالة ثم المدينة بـ 31 حالة.

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