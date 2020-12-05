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تدشين موقع الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات.. وهذه طريقة التسجيل

تدشين موقع الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات.. وهذه طريقة التسجيل
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم السبت، تدشين نظام الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات على موقعها الإلكتروني المخصص لها.

وأوضحت الهيئة، أن دخول الموقع للمتقدمين للاختبار سيكون عن طريق استخدام بيانات (أبشر) والدخول عن طريق النفاذ الوطني، وذلك على موقع الرخصه المهنية (هنا الرابط).

وبينت الهيئة أن التسجيل في البداية وإصدار الرخص المهنية سيكون فقط لمجتازي اختباري الكفايات العام والتخصصي اعتباراً من غدٍ (الأحد) 6 ديسمبر في حين ستخصص الفترة من 15-28 ديسمبر لفتح التسجيل للمعلمين والمعلمات كافة، وسيكون موعد اختبارهم التخصصي في 23 يناير من العام القادم، أما الاختبار التربوي العام فسيكون في 20 مارس من العام القادم أيضاً، وفقا لـ”عكاظ”.

الجدير بالذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب كانت قد حددت رسوم أداء الاختبار للمعلمين والمعلمات بمبلغ 200 ريال للاختبار بشقيه (التخصصي والتربوي) و100 ريال رسوم خاصة لإصدار الرخصة.

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