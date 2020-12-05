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«المسند» يتوقع انتهاء الحالة «سقيا» غداً.. أمطار متفرقة بعدة مناطق

«المسند» يتوقع انتهاء الحالة «سقيا» غداً.. أمطار متفرقة بعدة مناطق
أستاذ المناخ بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند
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تواصل – فريق التحرير:

توقع د. عبدالله المسند أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم انتهاء الحالة المطرية سقيا غدا، بمشيئة الله.

وقال المسند، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “اليوم 11 من الحالة المطرية سقيا، وبقي فيها اليوم وغداً”.

وأضاف “متوقع اليوم أن تهطل الأمطار المتفرقة على أجزاء من وسط وشمالي الشرقية وسدير والزلفي والوشم والقصيم والحدود الشمالية، والكويت، وربما المحمل والرياض وشرقي منطقتي حائل والجوف .. هذا والله أعلم”.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية وتكون متوسطة إلى غزيرة على بعض الأجزاء من تلك المناطق ,في حين لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل الجنوبية منها .

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