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وظائف إدارية وتقنية بـ «التدريب التقني».. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف إدارية وتقنية بـ «التدريب التقني».. التفاصيل ورابط التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الإدارية والفنية الرجالية بعدد من وحداتها بمناطق المملكة ممن تتطبق عليهم شروط شغل الوظائف الموضحة أدناه على النحو التالي :

وأوضحت المؤسسة أن التقديم على الوظائف وقبول الطلبات يبدأ اعتباراً من بداية دوام يوم الاحد 21 / 04 /1442 هـ الموافق 06/ 12 /2020 م وحتى نهاية دوام يوم الخميس 25/ 04 / 1442 هـ الموافق 10 /12 / 2020، على أن يتم تقييم الطلبات من خلال موقع المؤسسة على الانترنت (tvtc.gov.sa) ايقونة التقديم على الوظائف.

وأشارت المؤسسة إلى أن التقديم على الوظيفة يكون على المسمى و المرتبة التي تطابق شغل الوظيفة فعلاً من واقع المؤهلات والخبرات واللجنة غير مسؤولة عن أي معلومات غير صحيحة.

وأضافت أنه بعد الانتهاء من عملية التسجيل على الموقع سوف يظهر للمتقدم رقم الطلب آلياً وعليه طباعته والاحتفاظ به مع أوراقه الرسمية عند المقابلة.

وبينت المؤسسة العامة للتدريب التقني المهني أنه يمكن الاستفسار والتواصل من خلال البريد الالكتروني التالي: UPG@tvtc.gov.sa

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