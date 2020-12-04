«سامسونج» تُطلق هاتفها الجديد Galaxy M12 قريباً

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كشفت شركة سامسونج الكورية عن هاتفها القادم Galaxy M12، إلا أنها لم تعلن عن تاريخ إطلاقه حتى الآن.

وحصل الهاتف الذكي على الشهادات اللازمة للإصدار، حيث تم رصد الهاتف الذكي على موقع اعتماد Bluetooth SIG و Wi-Fi Alliance، مما يؤكد الاسم وأرقام الطراز، ويعني ذلك أنه سيتم إطلاقه قريبًا، ومن المحتمل أن يتم إطلاقه في بعض البلدان تحت اسم Galaxy F12.

ولا تتضمن قائمة الاعتماد أي تفاصيل حول الأجزاء الداخلية لجهاز Galaxy M12، بخلاف تأكيد أنه سيأتي بـ Bluetooth 5.0 كما أن الهاتف الذكي سيحمل بطارية ضخمة تبلغ 7000 أمبير في الساعة.

وأشارت الشركة إلى أن هاتف Galaxy M12 أو F12، يأتي بأربع كاميرات خلفية مع ماسح ضوئي لبصمات الأصابع وشاشة Infinity-V مقاس 6.5 بوصة / 6.7 بوصة مع حواف سميكة.

ويحتوي الجهاز على منفذ USB-C بالإضافة إلى منفذ صوت 3.5 ملم في الأسفل، ويشبه الهاتف إلى حد كبير جهاز Galaxy F41، ومن المقرر إصداره الهاتف لأول مرة في الهند.