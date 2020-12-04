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تعرّف على حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت على مناطق المملكة

تعرّف على حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت على مناطق المملكة
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تواصل- فريق التحرير:

نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس في المملكة اليوم السبت.

وتوقّعت الهيئة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق الرياض والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية على أن تكون متوسطة إلى غزيرة على بعض الأجزاء من تلك المناطق.

كما توقعت أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان وعسير والباحة، وتمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة وتشمل السواحل الجنوبية منها، كما لا يُستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة غداً إلى 32 درجة مئوية في جازان، وأدنى درجة حرارة إلى 7 درجات مئوية في تبوك.

 

 

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